أعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، ارتفاع عدد الضحايا إلى 6 قتلى و21 جريحا جراء "انفجار إرهابي" داخل مسجد في مدينة حمص وسط سوريا.



وأفادت وزارة الداخلية في بيان، إن "انفجارا إرهابيا استهدف مسجد علي بن أبي طالب أثناء صلاة الجمعة في شارع الخضري بحي وادي الذهب بمدينة حمص"، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وأضافت أن "وحدات الأمن الداخلي تحركت إلى الموقع وفرضت طوقا أمنيا حول المسجد، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق وجمع الأدلة لملاحقة مرتكبي هذا العمل الإجرامي".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" أفادت في وقت سابق بمقتل 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين، قبل أن تعلن الوزارة ارتفاع عدد القتلى إلى 6.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة زرعت داخل المسجد.

بدورها، أوضحت قناة "الإخبارية" السورية أن الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة.