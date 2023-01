أرسنال يعلن تعاقده مع جورجينيو

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، تعاقده بشكل رسمي مع الإيطالي جورجينيو، لاعب خط وسط تشيلسي، قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر النادي اللندني، صورة لجورجينيو مرتديا قميص الفريق عبر الحساب الرسمي لأرسنال بشبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» وعلق النادي عليها:" مرحبا بك في أرسنال جورجينيو".

ولم يعلن أرسنال عن قيمة الصفقة إلا أن هناك تقارير إعلامية أشارت إلى أن صفقة انتقال جورجينيو إلى صفوف الجانارز بلغت 12 مليون جنيه إسترليني.

شارك جورجينيو مع تشيلسي في 213 مباراة في جميع مواسمه منذ انتقاله قادما من نابولي في موسم 2018-19، سجل 29 هدف، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

