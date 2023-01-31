إطلاق جائزة خيري شلبي في دورتها الرابعة بالاشتراك مع دار الشروق

أعلنت جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول عن انطلاق دورتها الجديدة لعام 2023 في ذكرى ميلاد خيري شلبي الخامسة والثمانين والتي تحل اليوم الثلاثاء، الموافق31 يناير.



وتستمر الجائزة في شراكتها مع دار الشروق، والتي تعاونت مع الجائزة في دورتيها الماضيتين، وأصدرت دار الشروق الرواية الفائزة في الدورة الثانية وهي رواية "النقشبندي" للكاتبة رحمة ضياء كما أصدرت الرواية الفائزة في الدورة الثالثة وهي رواية "أيام الرخص" للكاتب حسن الحديدي هذا الشهر، تزامنا مع الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.



وتأتي فكرة الجائزة كما أعلنت عنها إيمان خيري شلبي عام 2020 حيث جاءت تخليدا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938 – 2011) وتستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة في عالم الرواية ومساعدة الكتاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم الروائي الأول.



وتشترط الجائزة أن يكون المتقدم لها مصري الجنسية، وألا يكون قد نشر عملا روائيا من قبل، سواء في طبعة ورقية أو إلكترونية. ولا يشترط حدا أقصى للسن.



أما عن جدول أعمال الجائزة فسوف يكون على النحو التالي:



- بداية التقديم للجائزة من 1 فبراير وحتى 30 أبريل 2023.

- إعلان القائمة الطويلة 1 يوليو 2023.

- إعلان القائمة القصيرة 21 يوليو 2023.

- إعلان الفائز 9 سبتمبر 2023.

ترسل الأعمال بصيغة word أو pdf على البريد الإلكتروني الخاص بالجائزة: Khairy.shalaby@gmail.com ومرفق بالرسالة الإلكترونية صورة من البطاقة الشخصية، وإقرار بعدم نشر أي عمل روائي ورقي أو إلكتروني سواء قبل التقدم للجائزة أو حتى موعد الإعلان عن النتيجة في 9 سبتمبر 2023.