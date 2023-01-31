توجه وزير البيئة الأردني معاوية خالد الردايدة، بالشكر إلى جمهورية مصر العربية على استضافة النسخة الـ27 من قمة المناخ، منوهًا أن تنظيم مثل هذا الحدث العالمي «تحدٍ كبير».

وقال خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، إن مصر استضافت قمة المناخ بامتياز، مشيرًا إلى أن العاهل الأردني عبدالله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، حضروا على رأس وفد المملكة.

وأضاف أن القمة المنعقدة بشرم الشيخ بالغة الأهمية؛ بسبب توقيتها، وتعهد الدول بالوفاء بالوعود المتراكمة في النسخ الماضية وأهمها التمويل، موضحًا أنها انعقدت تحت شعار «تنفيذ الوعود وترجمة التعهدات إلى واقع».

ولفت إلى أن اتفاق الدول على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، كأحد مخرجات النسخة الـ27، بمثابة «قصة نجاح للدولة المصرية»، معربًا عن أمنياته في تفعيل الصندوق والمحاور الرئيسية من التخفيف والتكيف والتمويل والتعاون الإقليمي والدولي، في النسخة الـ28 بالإمارات.