 الأوقاف الإسلامية في القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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الأوقاف الإسلامية في القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 9:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 9:42 ص
أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا) اليوم، إن "مجموعات متتالية المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من باب المغاربة ونفذت جولات استفزازية في باحاته، وأدت طقوسًا تلمودية".

وأوضحت الوكالة: "واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية".

وقالت: "يشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال".

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