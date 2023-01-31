الأوقاف الإسلامية في القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.



وقالت دائرة الأوقاف، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا) اليوم، إن "مجموعات متتالية المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى من باب المغاربة ونفذت جولات استفزازية في باحاته، وأدت طقوسًا تلمودية".



وأوضحت الوكالة: "واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية".



وقالت: "يشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال".