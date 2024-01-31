قصف منشأة نفطية في سانت بطرسبورج الروسية بطائرة مسيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن منشأة نفطية في شمال غرب مدينة سانت بطرسبورج الروسية تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة.

وقال موقع فونتانكا الإلكتروني الإقليمي: "بعد الانفجار، اشتعلت النيران في ثلاثة صهاريج فارغة"، وجرى إخماد الحريق سريعا .

وأضاف الموقع، أن مبان أخرى ومركبات تضررت أيضا.

وتردد أن مقطع فيديو من كاميرات المراقبة من محطة حافلات قريب أظهر لحظة ارتطام الطائرة المسيرة.

وتبعد سانت بطرسبورج أكثر من ألف كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا.

ولم يعلق الجيش الروسي بعد على الهجوم، ولكن في نفس الوقت قال إنه جرى صد هجوم بطائرة مسيرة على منطقة بسكوف الروسية المجاورة الواقعة إلى الشمال الغربي.

وبحسب التقارير، جرى قصف المسيرة بنظام دفاع جوي إس - 400 فوق سانت بطرسبرج.

ورغم ذلك لم يكن من الممكن إسقاط المسيرة التي تحطمت فوق المنشأة النفطية بعد نصف ساعة لاحقة، بحسب التقارير.

وأكدت إدارة المدينة الحادث فيما بعد، ولكن المكتب الإعلامي، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار.