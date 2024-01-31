 علاء نبيل: فيتوريا السبب في الخروج المهين لمصر من أمم إفريقيا.. ويجب محاسبته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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علاء نبيل: فيتوريا السبب في الخروج المهين لمصر من أمم إفريقيا.. ويجب محاسبته

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 3:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 3:40 ص

يرى علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق، أن الرطوبة العالية ليست سببا في ظهور مستوى منتخب مصر بهذا الشكل خلال بطولة أمم إفريقيا، أو السبب في الخروج مبكرًا من المسابقة.

وودع المنتخب المصري منافسات البطولة الإفريقية يوم الأحد الماضي، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام نظيره الكونغولي.

وتابع نبيل في تصريحات تليفزيونية: "الجهاز الفني بقيادة فيتوريا واختياراته، السبب في الخروج المهين، ويجب محاسبته".

وأتم: "الإصابات التي يتحدث عنها الجهاز الفني كسبب في الخروج والتأثير على الفريق، هم السبب فيها بسبب التدريبات البدنية والأحمال ونوعيتها، وبالتالي الجهاز الفني هو السبب عن هذا الخروج بالشكل السيء".


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