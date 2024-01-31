 كوسوفو: القواعد الجديدة التي تفرض اعتبار اليورو العملة الوحيدة للبلاد غير قابلة للتفاوض - بوابة الشروق
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كوسوفو: القواعد الجديدة التي تفرض اعتبار اليورو العملة الوحيدة للبلاد غير قابلة للتفاوض

د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 3:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 3:59 م

قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، إن القواعد الجديدة التي تفرض اعتبار اليورو العملة الوحيدة للبلاد "غير قابلة للتفاوض"، وذلك بعد أن قالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إن اللائحة من شأنها أن تعطل عمليات الدفع للصرب العرقيين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن رئيس الوزراء القول إن البنك المركزي في كوسوفو سيقوم بتطبيق القواعد الجديدة بصورة مستقلة، وفقا للدستور، حتى بعدما أشارت رئيسة البلاد، فيوسا عثماني، إلى أن القيود التي سيبدأ سريانها بداية من يوم غد الخميس، ستتيح للسكان المتضررين وقتا لتوفيق أوضاعهم.

وكان كورتي، قال للصحفيين في بودوييفو بكوسوفو يوم الجمعة الماضي: "لا نريد معاقبة أي شخص، ولكن "نريد" فقط تحقيق الشرعية والدستورية والانتظام"، مضيفا أن ذلك سيشمل شمال كوسوفو، وكل مكان يوجد فيه الصرب بكوسوفو.

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