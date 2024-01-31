سفير مصر لدى لشبونة: نسعى لجلب أول جامعة برتغالية خارج البرتغال لتكون في مصر

قال وائل النجار، سفير مصر في لشبونة، إنه يسعى لجلب أول جامعة برتغالية خارج البرتغال لتكون في مصر، بالتعاون مع مؤسسة السويدي التعليمية، كي تكون مركزا تعليميا إقليميا، بجانب إمكانية الاستفادة من الجانب البرتغالي في مجال الهجرة والمهاجرين حيث إن لديهم ٥ ملايين مهاجر.

جاء ذلك خلال اجتماع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأقطاب ورموز الجالية المصرية في كل من إسبانيا والبرتغال، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عبر الفيديوكونفرانس.

وأعرب النجار، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ومشاركته في هذا الاجتماع الهام، مشيدا بجهودها لصالح جموع المصريين بالخارج، وقال إنه يرغب في توسيع نطاق التواجد المصري في البرتغال في مجالات عدة.