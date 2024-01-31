وزير الخارجية الروسي: الدولار يستخدم كسلاح لحل المشكلات السياسية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الدولار يستخدم كسلاح فعال أو محتمل لحل المشكلات السياسية، مشيرا إلى أن هذا قد أصبح واضحا للجميع.

وأضاف لافروف خلال جلسة الاجتماع الأول لمنسقي مجموعة «بريكس» في موسكو: «لقد أصبح الدولار الآن واضحا للجميع، إما سلاحا فعالا أو محتملا لحل المشكلات السياسية»، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف: «الولايات المتحدة وحلفاؤها يفرضون على المجتمع الدولي صيغة زيلينسكي سيئة السمعة ويحاولون تقديم هذه الصيغة باعتبارها خيار التسوية الوحيد»، مشددا على أن هذا الخيار غير قابل للتنفيذ.

ويعقد الاجتماع الأول لمنسقي ومساعدي منسقي دول «بريكس»، في الفترة من 30 يناير حتى 1 فبراير في موسكو، في عام رئاسة روسيا للمجموعة.

وفي الأول من يناير، أصبحت روسيا رئيسة مجموعة «بريكس» للعام الحالي، وبدأ الأمر بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، وبعد نتائج قمة 2023، تم اتخاذ قرار بدعوة مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وبعد انضمام جميع الأعضاء الجدد، يشمل توسع «بريكس»، عشر دول يبلغ عدد سكانها 3.6 مليار نسمة، أي ما يقرب من نصف المجموع العالمي.

وتنتج هذه الدول أكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي ونحو ربع صادرات السلع العالمية.