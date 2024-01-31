رئيس وزراء التشيك و4 زعماء آخرين بالاتحاد الأوروبي يطالبون بالمزيد من الدعم لأوكرانيا

دعا رؤساء وزراء "التشيك، وألمانيا، والدنمارك، واستونيا، وهولندا" إلى مزيد من "الدعم إلى أوكرانيا التي تدافع عن نفسها خلال الحرب الروسية الأوكرانية منذ حوالي عامين".

وفي خطاب مفتوح نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الأربعاء، ذكر رؤساء الوزراء أنه إذا واصل الجنود الأوكرانيون القتال، سيحتاجون إلى مزيد من الذخيرة وبالتالي يتعين على أوروبا أن تضاعف جهود المساعدات الجماعية، لاسيما فيما يتعلق بالدعم العسكري.

وسيلتقي زعماء الاتحاد الأوروبي غدا الخميس في قمة استثنائية في بروكسل، لبحث إرسال المزيد من المساعدات العسكرية والمالية إلى أوكرانيا، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم