كشف المدير الطبي بمستشفى ابن سينا في محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة، الدكتور ‏توفيق الشوبكي، تفاصيل حادث اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين، الثلاثاء، داخل ‏المستشفى.‏

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة ‏‏«‏ON E‏» مساء الثلاثاء، إن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت المستشفى، فجر الثلاثاء، متخفية في ‏الزي المدني للكوادر الطبية وطاقم التمريض، حيث قامت بتصفية المريض رفقة اثنين من ‏مرافقيه بالطابق الثالث من المستشفى.‏

وأشار إلى دخول الضحية المستشفى أكتوبر الماضي؛ نتيجة إصابته بشلل كامل في الجزئي ‏السفلي من الجسم، لافتا إلى تصفية جيش الاحتلال المريض واثنين من مرافقيه أحدهم أخيه ‏والآخر صديقة، كانا يتناوبان على خدمته بسبب عدم قدرته على الوقوف، فضلا عن الاعتداء ‏على الكادر الطبي بالضرب.‏

وأوضح أن العملية لم تستغرق سوى دقائق معدودة، مدينا من جانبه انتهاك حرمة المستشفيات ‏بارتكاب عمليات القتل داخلها بالمخالفة للقانون الدولي.‏

وأضاف أنها ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها المستشفى، ولكنها المرة الأولى التي يستهدف ‏فيها الاحتلال تصفية المرضى.‏

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «تم تحييد محمد جلامنة وهو ناشط عسكري ‏في حماس، تورط طيلة الفترة الماضية بتخطيط لنشاطات قتالية ملموسة، وتخفى داخل مستشفى ‏ابن سينا، وتم العثور بحوزته على مسدس وتمت مصادرته»، على حد زعمهم.‏

من جابها، وصفت وزارة الصحة الفلسطينية عملية اغتيال الشباب الثلاثة بأنها «جريمة خطيرة ‏تضاف إلى جرائم الاحتلال بحق الكوادر الطبية والمستشفيات الفلسطينية»، مطالبة الأمم المتحدة ‏بحماية المؤسسات الطبية في الضفة الغربية وغزة.‏