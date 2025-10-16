جنوب أفريقيا ترحب بخطة تمويل أمريكية مؤقتة بقيمة 115 مليون دولار لاستدامة برامجها لمكافحة الإيدز

رحبت جنوب أفريقيا اليوم الخميس بخطة تمويل أمريكية مؤقتة بقيمة 115 مليون دولار من شأنها مواصلة تمويل برامج علاج فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب "الإيدز" ومكافحته حتى نهاية مارس، مشيرة إلى أنها علامة على علاقات ثنائية طيبة برغم التوترات التي شهدتها العلاقات مؤخرا.

وينسب إلى خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للإغاثة من الإيدز، الفضل في إنقاذ حياة أكثر من 25 مليون مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية على مدار عقدين، غالبيتهم العظمى في أفريقيا. ويذكر أن جنوب أفريقيا تضم أكبر عدد من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب في العالم.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير أمرا تنفيذيا بتعليق جميع المساعدات الخارجية لجنوب أفريقيا، بما في ذلك خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للإغاثة من الإيدز.

في حين تم منح إعفاء مؤقت في البداية لمدة 90 يوما، بدأت الولايات المتحدة في إنهاء المنح في أواخر فبراير 2025، وظل معظم التمويل مجمدا أو متوقفا، مما أدى إلى فقدان الوظائف وانقطاع الخدمات.

وكانت الولايات المتحدة تساهم من قبل بأكثر من 400 مليون دولار سنويا في برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب والمنظمات غير الحكومية في جنوب أفريقيا، أو حوالي 17% من إجمالي التمويل وفقا لوزارة الصحة.