مهاجم مالي: مباراتنا أمام بوركينا فاسو كانت صعبة

أعرب اللاعب لاسين سينايوكو، عن سعادته البالغة بتأهل منتخب بلاده مالي إلى دور الثمانية بكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، بالفوز على بوركينا فاسو 2 /1 في دور الستة عشر اليوم الثلاثاء.

وأشاد سينايوكو الفائز بجائزة رجل المباراة بمرونة زملائه، موضحا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، بشكل أفضل خلال المباريات القادمة الأكثر صعوبة، لقيادة منتخب بلده إلى نهائي البطولة.

وقال سينايوكو، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لقد كانت مباراة صعبة حقا أمام منتخب جيد، كان علينا العمل بجد، أنا سعيد لأننا حصلنا أخيرا على هذه النتيجة، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للاحتفال بهذا الانتصار".

ويلتقي المنتخب المالي نظيره منتخب كوت ديفوار، البلد المضيف، في دور الثمانية على ملعب "السلام" يوم السبت المقبل.