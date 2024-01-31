إسرائيل تسحب لواء عسكريا من غزة

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن لواء الاحتياط الخامس غادر غزة الليلة الماضية وأنهى مهمته، ليبقى لواء احتياطي واحد فقط في القطاع.

وأضافت الإذاعة: "يواصل الجيش الإسرائيلي تقليص قوات الاحتياط الإضافية في قطاع غزة، فقد غادر لواء الاحتياط الخامس قطاع غزة الليلة وأنهى مهمته"، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" للانباء.

وأوضحت أنه "في الأسابيع الأخيرة، قاتل اللواء في شمال قطاع غزة ضمن الفرقة 162، وسيطر على الشريط الساحلي غرب مدينة غزة"، مشيرة إلى أنه "الآن لا يزال هناك لواء احتياطي واحد فقط في غزة، لواء المظليين 646 في خانيونس (جنوب القطاع)".

ولم تكشف الإذاعة عن العدد الكلي لعناصر جيش الاحتلال الذين ما زالوا في قطاع غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة أعلن جيش الاحتلال تباعًا، سحب أعداد من الجيش من قطاع غزة، وخاصة جيش الاحتياط.

وفي بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، أعلن جيش الاحتلال تجنيد 360 ألفا من جيش الاحتياط للمشاركة في الحرب، فيما بدأت المعارك البرية بتوغله داخل قطاع غزة في 27 من الشهر نفسه.