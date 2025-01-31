يعود الكاتب الأمريكي الشهير دان براون برواية تشويق جديدة، حيث ينطلق البروفيسور روبرت لانجدون في مغامرة تمتد بين براغ ونيويورك ولندن، محاولًا الهروب من قاتل يسعى للنيل منه، بينما يغوص في أعماق الوعي البشري.



وأعلنت دار النشر "دوبلداي" أن الرواية الجديدة، التي تحمل عنوان "سر الأسرار"، ستصدر في 9 سبتمبر المقبل، لتكون أول رواية يظهر فيها روبرت لانجدون منذ "الأصل" عام 2017.



ووصف براون - صاحب الرواية الشهيرة "شفرة دافنشي" - في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق إنستجرام، الرواية بأنها "أعقد وأكثر أعماله طموحًا حتى الآن"، مشيرًا إلى أن تأخره في كتابتها يعود إلى طبيعتها المعقدة. كما توجّه بالشكر إلى قرائه في كل مكان على صبرهم حتى صدور الرواية الجديدة.



وأضاف في بيان نقلته وكالة "أسوشيتد برس": "كانت رحلة كتابتها تجربة استكشاف لا تُنسى."



وتبدأ أحداث الرواية في براغ، حيث يخطط عالم الرموز الشهير روبرت لانجدون لحضور محاضرة تلقيها العالمة كاثرين سولومون، المتخصصة في العلوم النويتية، والتي تربطه بها مشاعر متنامية. لكن المحاضرة تتحول فجأة إلى مسرح لجريمة غامضة، وتختفي كاثرين في ظروف مجهولة.



وجاء في بيان دار النشر "دوبلداي": "مع انتقال الأحداث إلى لندن ونيويورك، يخوض لانجدون سباقًا محمومًا للبحث عن كاثرين وعن الحقيقة".



وأضافت الدار: "في مغامرة مشوّقة تمتد بين العلم المتقدم والخرافات القديمة، يكتشف لانجدون سرًّا مذهلًا حول مشروع غامض قد يغيّر إلى الأبد الطريقة التي نفهم بها العقل البشري".



وقد اشتهر براون بوضع أحداث رواياته في مدن تاريخية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث يحرص دائمًا على زيارة المواقع التي يكتب عنها شخصيًا.



وعن سبب اختياره براغ كموقع للأحداث، قال براون: "لطالما سحرتني هذه المدينة بتاريخها العريق المليء بالغموض والسحر. إنها أشبه بمتاهة من الأسرار، ما يجعلها الموقع المثالي لرواية روبرت لانجدون".



كما أشار إلى أن "سر الأسرار" كانت فرصة له لاستكشاف شغفه الدائم بالعقل البشري، مضيفًا: "أعتقد أننا على أعتاب ثورة كبيرة في فهمنا لعقولنا وعلاقتنا ببعضنا البعض. العلم الحديث بات يستكشف نماذج متقدمة للوعي، تبدو قريبة من كشف أسرار طالما حيّرت البشرية. لقد اخترت هذا الموضوع لأنه يجذبني بشدة، وأيضًا لأنه يمسّ كل إنسان دون استثناء".



وتخطط "دوبلداي" لإصدار الرواية في أكثر من 12 دولة، من بينها جمهورية التشيك وتركيا وإسبانيا وفنلندا.



ويعد دان براون أحد أبرز كتاب التشويق في العالم، حيث اشتهر بسلسلة روايات روبرت لانجدون، ومنها: "ملائكة وشياطين"، "الرمز المفقود"، و"الجحيم"، والتي تم تحويل معظمها إلى أفلام سينمائية ناجحة.