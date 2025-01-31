الاتحاد الأوروبي يعلن بدء انتشار بعثته في غزة لمراقبة معبر رفح

أعلنت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الجمعة، استئناف مهمة البعثة المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

وقالت كالاس عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أوروبا هنا للمساعدة، تنتشر بعثة الحدود المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي في معبر رفح بناء على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين، وستدعم موظفي الحدود الفلسطينيين، وتسمح بنقل الأفراد خارج غزة، بما في ذلك أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية".

Europe is here to help: the EU’s civilian border mission deploys today to the Rafah Crossing at the request of the Palestinians and the Israelis.



It will support Palestinian border personnel and allow the transfer of individuals out of Gaza, including those who need medical care pic.twitter.com/vDXVG0T43B — Kaja Kallas (@kajakallas) January 31, 2025

كانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق اليوم، بأن معبر رفح، سيعاد فتحه اليوم، بدلا من الأحد، كما كان مقررا في اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن 50 مصابا فلسطينيا سيخرجون من القطاع عن طريق معبر رفح، الجمعة، بعد حصولهم على موافقة أمنية من جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي "الشاباك".

وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشئون الخارجية أنور العناني صرح أمس بأنه "بطلب من إسرائيل والفلسطينيين وبموافقة مصر فان الاتحاد الأوروبي سيعيد تفعيل وجوده في معبر رفح بحسب اتفاقية 2005"، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.

وأضاف العناني أن "مهمة الاتحاد الأوروبي المدنية ستدعم عمل موظفي الحدود الفلسطينيين وتراقب العمليات لضمان إعادة فتح المعبر بأمان".

تجدر الإشارة إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية أطلقت في 24 نوفمبر 2005، في أعقاب خطة الانسحاب أحادية الجانب التي نفذتها إسرائيل من غزة، وانتهت مهمتها في 13 يونيو2007، عندما انتقلت الإدارة في غزة إلى حركة حماس.