الاتحاد الأوروبي يعلن بدء انتشار بعثته في غزة لمراقبة معبر رفح

أعلنت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الجمعة، استئناف مهمة البعثة المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

وقالت كالاس عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أوروبا هنا للمساعدة، تنتشر بعثة الحدود المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي في معبر رفح بناء على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين، وستدعم موظفي الحدود الفلسطينيين، وتسمح بنقل الأفراد خارج غزة، بما في ذلك أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية".

Europe is here to help: the EU’s civilian border mission deploys today to the Rafah Crossing at the request of the Palestinians and the Israelis.



It will support Palestinian border personnel and allow the transfer of individuals out of Gaza, including those who need medical care pic.twitter.com/vDXVG0T43B