كاف يعلن ملاعب ومواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بالمغرب ديسمبر المقبل والتي ستشهد استخدام تسعة ملاعب في ست مدن.

وقال (كاف) عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، إن المغرب ستواجه جزر القمر في 21 ديسمبر المقبل في المجموعة الأولي بالمجمع الرياضي بالامير مولاي عبد الله الذي تم بناؤه حديثًا والذي يتسع لـ 69500 مقعد في الرباط، وهو مسرح مناسب للافتتاح الكبير.

وأضاف:"تستضيف الرباط أربعة ملاعب للمباريات، مع مدن مضيفة أخرى الدار البيضاء وأكادير ومراكش وفاس وطنجة لكل منها ملعب واحد".

وأوضح:"ستقام مباريات الدور ربع النهائي الأربع في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وكذلك في طنجة ومراكش وأكادير،ستقام مباريات الدور نصف النهائي في الرباط وطنجة، بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء".

وتابع:"ستقام 52 مباراة على مدار 29 يومًا في احتفالية كروية للجماهير تبرز مهارات وشغف كرة القدم الأفريقية".