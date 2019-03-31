ارتفاع بنسبة 40% في شباب اللاجئين المتدربين على حرف يدوية في ألمانيا

سجلت أعداد شباب اللاجئين المشاركين في دورة تدريبية على حرف يدوية في ألمانيا، ارتفاعا كبيرا في العام الحالي.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قال هانز بيتر فولزايفر، رئيس نقابة الحرفيين في ألمانيا:" لدينا في التدريب الآن نحو 18000 لاجئ من الولايات الثمان التي يصل إليها أغلب اللاجئين".

وأضاف فولزايفر أن هذا العدد يمثل " ارتفاعا بنسبة 40% مقارنة بما كان في العام الماضي".

وتابع فولزايفر أن نصف اللاجئين المشاركين في التدريبي المهني، يتدربون على حرفة يدوية " ونحن نتولى هذا الجهد للاندماج، لأننا نستطيع ذلك، لكنه جهد هائل"، وطالب ببقاء هؤلاء الذين يتم تدريبهم.