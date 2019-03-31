النشاط الصناعي في الصين يسجل نموًا للمرة الأولى خلال 4 أشهر



أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد أن النشاط الصناعي في الصين قد سجل نموا في مارس، وذلك للمرة الأولى خلال أربعة أشهر.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة إلى 5ر50 نقطة في مارس، بعد أن تراجع إلى أقل مستوى له خلال ثلاث سنوات ليصل إلى 2ر49 نقطة في فبراير الماضي، وفقا للمكتب الوطني للإحصاءات.



ويدل صعود المؤشر إلى أي مستوى أعلى من 50 نقطة على النمو. وكان المؤشر قد هبط عن مستوى 50 نقطة في ديسمبر الماضي للمرة الأولى خلال عامين، حيث تراجع الاقتصاد الصيني تحت ضغط حرب تجارية مع الولايات المتحدة.



ويوحي النمو المسجل هذا الشهر بأن تدابير التحفيز التي اتخذتها الحكومة بهدف دعم الاقتصاد يحتمل أن تكون بدأت تترسخ.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 8ر54 نقطة في مارس، مقابل 3ر54 نقطة في فبراير.



وتجري الولايات المتحدة والصين حاليا مفاوضات لإنهاء حرب تجارية استمرت لشهور، والتي شهدت فرض واشنطن لرسوم جمركية على نحو نصف الحجم الإجمالي للواردات الصينية.



وزار فريق تجاري أمريكي بكين أمس الأول الجمعة، وهي خطوة تتبعها زيارة من نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي إلى واشنطن الأسبوع المقبل.