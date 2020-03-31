سولشاير : أتواصل بشكل دائم مع لاعبي مانشستر يونايتد عبر واتساب

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إنه يتواصل بشكل دائم مع لاعبي فريقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار إلى أن كل لاعب لديه برنامج معين يقوم بتنفيذه للحفاظ على لياقته.

وقال سولشاير في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنادي :"أنا بخير. وعائلتي أيضا. أجد سلبيات كرة القدم هو أنك لا تحصل على الكثير من الوقت لتقضيه مع عائلتك، أما الجانب الآخر حاليا، فإنت تقضي الكثير من الوقت معهم. من الرائع قضاء الوقت معهم".

وأضاف :"نحن محظوظون لوجود التكنولوجيا لانها تمكننا من التواصل. يمكننا البقاء على اتصال ورؤية بعضنا البعض. يمكننا ارسال راسائل ونحصل على رد سريع، ويمكننا اجراء اتصالات بالشكل التقليدي في بعض الأحيان والتحدث سويا. لذلك نبقى على اتصال بشكل دائم".

وأكد :"نعم، لدى اللاعبين برامج تدريبية فردية ولديهم نظامهم الغذائي الخاص، بالطبع، وفي هذه الفترة يمكن استغلالها للعمل على شيي مميز، شيئ محددا لهم وأدوارهم ومهامهم".

وأضاف :" كنت في الحديقة مع الأطفال، أعمل على انهاء الهجمة ويجب على المهاجمين أن يتدربوا على طريقة انهاء الهجمات أو تحركاتهم. معظم اللاعبين لديهم مرافق جيدة وحدائق لائقة، أتمنى أن تقوم زوجاتهم أو صديقاتهم بتمرير بعض الكرات أو لعب بعض الكرات العرضية".