أمونيكي: محمد إبراهيم لم يقدم شيئا للمقاصة

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يرى النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني السابق لمصر للمقاصة، أن محمد إبراهيم، لم يقدم شئ مع الفريق الفيومي.

وأضاف أمونيكي، في تصريحات تلفزونية، عبر قناة "صدى البلد": "تحدثت مع محمد إبراهيم وطالبته ببذل مزيد من الجهد والعمل على علاج أخطاءه، خاصة أنه لعب للزمالك وهو أمر رائع له".

وتابع: "هو لاعب مميز لكنه لم يقدم شيئا للمقاصة، وعليه أن يطور من نفسه في العديد من الجوانب البدنية والفنية".

وأوضح: "أستطيع تقييم من يتعامل معي ووجدت احترامًا وتقديرًا كبيرًا من مسؤولي المقاصة".

وأشار: "ربما انتظر مني مسؤولي المقاصة أن أنتقل بالفريق لمرحلة أفضل، ولو كان رئيس المقاصة لا يثق بي لما تعاقد معي لتدريب الفريق".

وكشف: "المقاصة كان لديهم مشروع ففضلوا اسناد المشروع لي نظرًا لخبراتي فرحلت عن الفريق".

وواصل: "المقاصة وجد نفسه في وضع صعب بالدوري هذا الموسم، ويحتاجون للجانب النفسي".

وأردف: "لم أتحدث مع إيهاب جلال منذ توليه قيادة المقاصة، أتمنى الاجتماع معه لبحث تطبيق أسلوب العمل الاحترافي، مثلما يحدث في الخارج، وخاصة قارة أوروبا".

وشدد: "في أوروبا مثلا نجد ناد مثل إشبيلية يجلب اللاعبين الصغار المميزين للاستثمار فيهم بشكل يفيد النادي".

ونوه: "في إفريقيا مسابقات تساعد على التنافس، لكنها لا تهتم بتنمية اللاعبين الصغار".

واختتم: "الرياضة تعيش أوقات عصيبة في الوقت الحالي بسبب كورونا، أتمنى عودة النشاط الرياضي لكنه أمر صعب في الوقت الحالي".