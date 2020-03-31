أمونيكي: محمد إبراهيم لم يقدم شيئا للمقاصة

يرى النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني السابق لمصر للمقاصة، أن محمد إبراهيم، لم يقدم شئ مع الفريق الفيومي.
وأضاف أمونيكي، في تصريحات تلفزونية، عبر قناة "صدى البلد": "تحدثت مع محمد إبراهيم وطالبته ببذل مزيد من الجهد والعمل على علاج أخطاءه، خاصة أنه لعب للزمالك وهو أمر رائع له".
وتابع: "هو لاعب مميز لكنه لم يقدم شيئا للمقاصة، وعليه أن يطور من نفسه في العديد من الجوانب البدنية والفنية".
وأوضح: "أستطيع تقييم من يتعامل معي ووجدت احترامًا وتقديرًا كبيرًا من مسؤولي المقاصة".
وأشار: "ربما انتظر مني مسؤولي المقاصة أن أنتقل بالفريق لمرحلة أفضل، ولو كان رئيس المقاصة لا يثق بي لما تعاقد معي لتدريب الفريق".
وكشف: "المقاصة كان لديهم مشروع ففضلوا اسناد المشروع لي نظرًا لخبراتي فرحلت عن الفريق".
وواصل: "المقاصة وجد نفسه في وضع صعب بالدوري هذا الموسم، ويحتاجون للجانب النفسي".
وأردف: "لم أتحدث مع إيهاب جلال منذ توليه قيادة المقاصة، أتمنى الاجتماع معه لبحث تطبيق أسلوب العمل الاحترافي، مثلما يحدث في الخارج، وخاصة قارة أوروبا".
وشدد: "في أوروبا مثلا نجد ناد مثل إشبيلية يجلب اللاعبين الصغار المميزين للاستثمار فيهم بشكل يفيد النادي".
ونوه: "في إفريقيا مسابقات تساعد على التنافس، لكنها لا تهتم بتنمية اللاعبين الصغار".
واختتم: "الرياضة تعيش أوقات عصيبة في الوقت الحالي بسبب كورونا، أتمنى عودة النشاط الرياضي لكنه أمر صعب في الوقت الحالي".