عامر: إقالة لاسارتي عطلت انتقالي للأهلي

كشف عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربي، عن مفاوضات النادي الأهلي معه، مشيرًا إلى أن إقالة الأورجواياني مارتن لاسارتي من تدريب الأحمر عطل انضمامه للقلعة الحمراء.

وقال عامر، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "كان لدي العديد من العروض وعلى رأسها النادي الأهلي، لكني فضلت التجديد للانتاج والخروج عن طريقه، كنوع من أنواع رد الجميل".

وأضاف: "الأهلي طلب ضمي بعد التعاقد مع لاسارتي، وتغيير الجهاز الفني والإصابة سبب عدم اكتمال الصفقة، كنت في كامل تركيزي مع الإنتاج الحربي، والإدارة أكدت لي إذا تقدم نادي بعرض مناسب لضمي سأرحل".

وأوضح: "كان لدي طموح العودة أفضل بعد الإصابة، واحتاج لشهر كامل من أجل الاستعداد لاستكمال مسابقة الدوري".

واختتم: "حلمي الانضمام للأهلي لأنني أهلاوي، وكنت أحق بالتواجد مع المنتخب في فترة كوبر".