قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس تقدم بالشكر لرجال هيئة قناة السويس، موضحًا أن حضوره أمس لتهنئة العاملين بالهيئة يعد لفتة طيبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الثلاثاء، أن الرئيس تطرق للحديث عن ميناء جرجوب والتطوير القائم في أبو قير، مشيرًا إلى ان تلك المشروعات تهدف للربط بين البحرين المتوسط بالأحمر.

وأوضح أن بناء وتطوير الموانئ القائم حاليًا لم تشهده مصر من 50 عامًا، وسيخدم قناة السويس في استقبال عدد أكبر من السفن، مضيفًا أن الرئيس صدق أمس على شراء قاطرة بقوة شد تفوق المتاحة لدى مصر لرفع قدرات الإنقاذ لدى الهيئة.

وذكر أن السفينة الجانحة لم ترد على طلبات الهيئة في التقدم بالوثائق والتسجيلات لبدء التحقيق، متوقعًا انتهاء التحقيق خلال أسبوع.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس الثلاثاء، مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويرافقه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وجاءت هذه الزيارة بعد نجاح هيئة قناة السويس، عصر الاثنين الماضي، في تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن» وإدخالها المجرى الملاحي للقناة.

