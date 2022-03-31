انكماش نشاط قطاعي الخدمات والتصنيع في الصين خلال الشهر الحالي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الخميس انكماش النشاط الاقتصادي لقطاعي الخدمات والتصنيع في الصين خلال آذار/مارس الحالي على خلفية إجراءات الإغلاق التي تم فرضها مع تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد في بعض مناطق الصين.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 4ر48 نقطة مقابل 6ر51 نقطة خلال شباط/فبراير الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 5ر49 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 2ر50 نقطة خلال الشهر الماضي.

ورغم تراجع مؤشري قطاعي التصنيع والخدمات إلى أقل من 50 نقطة نتيجة إجراءات الإغلاق، من المتوقع ارتفاعهما خلال نيسان/أبريل المقبل، بحسب إيريس بانج المحلل الاقتصادي في بنك آي.إن.جي.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن أغلب سكان الصين سيعودون إلى العمل كالمعتاد بعد انتهاء إجراءات الإغلاق الحالية.