 تقرير: بايدن يدرس سحب كمية قياسية من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود - بوابة الشروق
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تقرير: بايدن يدرس سحب كمية قياسية من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود

د ب ا
نشر في: الخميس 31 مارس 2022 - 8:52 ص | آخر تحديث: الخميس 31 مارس 2022 - 8:52 ص

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مصدر، وصفته بالمطلع، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس سحب كمية قياسية من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي للولايات المتحدة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح المصدر المطلع على المداولات أن الخطة المطروحة للدراسة تتضمن سحب حوالي مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأشهر المقبلة.

وتابع أن الرئيس الأمريكي قد يعلن قراره الخميس، بينما من المقرر أن يدلي بتصريحات من البيت الأبيض بشأن أسعار الوقود.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، وقفزت أسعار النفط لمستويات لم تشهدها منذ سنوات.


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