 بولندا تسجل 5740 إصابة جديدة و101 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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بولندا تسجل 5740 إصابة جديدة و101 حالة وفاة بكورونا

وارسو - د ب أ
نشر في: الخميس 31 مارس 2022 - 10:06 ص | آخر تحديث: الخميس 31 مارس 2022 - 10:06 ص

سجلت بولندا 5740 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 101 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و957 ألفا و940 حالة، والوفيات إلى 115 ألفا و40 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 53 مليونا و908 آلاف و363 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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