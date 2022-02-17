روسيا وأوكرانيا تتفقان على وقف إطلاق النار في ماريوبول

أرسلت الحكومة الأوكرانية قافلة من الحافلات إلى مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة جنوب شرقي أوكرانيا، على أمل إجلاء المواطنين الذين ما زالوا عالقين بها.

وأعلنت إرينا فيرشوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أنه سوف يتم إرسال 45 حافلة إلى ماريوبول اليوم الخميس، بعد إعلان روسيا الوقف المؤقت لإطلاق النار في المدينة.

وقالت فيرشوك في رسالة فيديو: "نبذل قصارى جهدنا لضمان وصول الحافلات إلى ماريوبول اليوم ونقل الأشخاص الذين لم يخرجوا بعد من المدينة".

وأضافت: "قواتنا العسكرية تضمن وقفا كاملا لإطلاق النار".

ومن المقرر أن تنقل قافلة الحافلات الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم من ماريوبول إلى زابوريجيا، وهي مسافة تبلغ نحو 200 كيلومتر، عبر مدينة بيرديانسك التي تسيطر عليها روسيا.

وأخفقت عدة جهود سابقة لإجلاء المدنيين بسبب عدم القدرة على إيجاد طرق خروج آمنة وسط القتال.

يذكر أن ماريوبول، المطلة على بحر أزوف، محاصرة من القوات الروسية منذ بداية مارس، ويقول المسؤولون الأوكرانيون، إن أكثر من 100 ألف شخص ما زالوا داخل المدينة المدمرة بشدة، وسط نقص حاد في الغذاء والأدوية والتدفئة والكهرباء، وقبل الحرب، كان ما يقرب من 440 ألف شخص يعيشون في المدينة.