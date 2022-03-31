الدفاع الروسية: المسلحون في خاركيف يواصلون استخدام المدنيين كدروع بشرية

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسية الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، أن المسلحين في خاركيف يواصلون استخدام المدنيين كدروع بشرية، مٌشيرًا إلى أنهم يعدون نقاط لإطلاق النار في الشقق السكنية بأمر من السلطات في كييف ويهددون السكان بإطلاق النار عليهم حال معارضتهم.

وقال ميزينتسيف، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "يواصل القوميون استخدام تكتيك وضع معدات عسكرية ثقيلة في المناطق السكنية. حيث يتم توجيه المسلحين بأمر مباشر من كييف - لاستخدام أي ممتلكات ومعدات خاصة بالسكان المدنيين يحتاجون إليها، ودخول الشقق السكنية وتجهيز نقاط إطلاق النار فيها، وعند رفض أصحابها - يهددون بإطلاق النار عليهم في الحال".

وأضاف أن سكان خاركيف محاصرون ومحتجزون كرهائن من قبل المسلحين كدروع بشرية، ولا يمكنهم المغادرة عبر الممرات الإنسانية، كما تتعرض سيارات المواطنين الشخصية لإطلاق النار من الأسلحة وقذائف الهاون.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.