البيت الأبيض: مستشارو بوتين لا يقولون له الحقيقة بشأن أوكرانيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يحصل على تقييم صادق من مستشاريه للوضع في حربه على أوكرانيا.

وقالت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدينجفيلد الأربعاء نقلا عن معلومات استخباراتية: "نعتقد أنه (بوتين) يتعرض لمعلومات مضللة من قبل مستشاريه حول مدى سوء أداء الجيش الروسي وكيف يتم شل الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات".

وأضافت: "كبار مستشاريه خائفون جدا من إخباره بالحقيقة".

وتابعت: "لدينا معلومات تفيد بأن بوتين شعر بالتضليل من قبل الجيش الروسي، مما أدى إلى توتر مستمر بين بوتين وقيادته العسكرية".

وأشارت إلى إنها لن تعطي مزيدا من التفاصيل الملموسة.

وردا على سؤال حول سبب نشر الولايات المتحدة هذه المعلومات، قالت إنها لإظهار "الخطأ الاستراتيجي" الذي ارتكبه بوتين في مهاجمة أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) جون كيربي إن من دواعي القلق ما إذا كان بوتين يتم إبلاغه بشكل يخالف الحقيقة أو لم يتم إبلاغه فيما يتعلق بأوكرانيا على سبيل المثال إذا لم يفهم تماما إلى أي مدى تفشل قواته المسلحة هناك.