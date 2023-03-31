بولندا لا تعتزم تسليم مقاتلات من مخزونات ألمانيا الشرقية لأوكرانيا

لا تعتزم بولندا حتى الآن تسليم أي طائرات مقاتلة من مخزونات ألمانيا الشرقية سابقا إلى أوكرانيا.

وأوضح ياتسيك شيفيرا المستشار الأمني ​​للرئيس البولندي أندريه دودا، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن طائرات الـ"ميج -29" الأربعة ذات التصميم السوفيتي التي أعلنت الحكومة البولندية عزمها تسليمها لأوكرانيا قبل أسبوعين، لم تأت من ألمانيا. وقال شيفيرا: "هذه ليست طائرات ألمانية".

وبناء على ذلك، فإن بولندا ليست بحاجة إلى موافقة الحكومة الألمانية على التسليم.

وفي عام 2002 باعت ألمانيا 23 طائرة مقاتلة من طراز "ميج 29" إلى بولندا. وصرح شيفيرا لـ(د.ب.أ) بأن القوات الجوية البولندية لاتزال تمتلك نحو عشرة منها حتى اليوم، وقال: "وستظل في خدمة القوات المسلحة البولندية".

وأعلن الرئيس دودا في منتصف مارس الجاري أنه سيُجرى تسليم أربع طائرات "ميج -29" إلى أوكرانيا لدعمها في الدفاع ضد المهاجمين الروس.

وذكر شيفيرا أنه يُجرى حاليا صيانة المزيد من هذه الطائرات المقاتلة وإعدادها للنقل لاحقا، مضيفا أن قيادة البلاد اتخذت قرارا بذلك.

وإذا كانت الحكومة البولندية تريد توريد طائرات "ميج-29" من مخزونات ألمانيا الشرقية سابقا، فإنه سيتعين عليها الحصول على إذن من الحكومة الألمانية للقيام بذلك. وعادة ما يتم النص على ذلك في عقود بيع الأسلحة من ألمانيا.