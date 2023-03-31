﻿الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد مستشاريه بقصف إسرائيلي في سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل أحد مستشاريه العسكريين جراء القصف الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، على أطراف العاصمة السورية دمشق.

وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "نندد بصمت وتقاعس المؤسسات العالمية أمام جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة والانتهاك المستمر لسيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة كسوريا"، مشددا على "أن جريمة الكيان الصهيوني الزائف والمجرم لن تبقى دون رد بلا أي شك"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء مهر الإيرانية.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في وقت سابق من اليوم، هجمات "الكيان الصهيوني المعتدي" على بعض المراكز في دمشق وضواحيها فجر يومي أمس الخميس واليوم الجمعة.

وصرح كنعاني أنه "مع شديد الأسف والاستغراب أن المجتمع الدولي لم يكن لديه رد الفعل المتوقع والرادع على الهجمات العسكرية العدوانية والمتواصلة للكيان الصهيوني على سوريا، بما في ذلك المطارات المدنية وحتى المناطق السكنية في هذا البلد، مما شجع الكيان المذكور على التمادي في انتهاكه لسيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة وتكرار جرائمه ضد مواطنيها وجنودها"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم الجمعة.

كان مصدر عسكري سوري أعلن إصابة عسكريين اثنين ووقوع أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً في محيط مدينة دمشق ليلة أمس الخميس. وهذا الهجوم هو الثاني على سوريا في غضون 24 ساعة.

وهذه هي المرة السابعة التي تستهدف فيها إسرائيل الأراضي السورية منذ بداية العام الجديد 2023.