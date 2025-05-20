ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء في جدة.

وأعرب العاهل السعودي في بداية الجلسة عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية.

وأشاد بما توصلت إليه مباحثات الرئيس الأمريكي، مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى «تاريخي غير مسبوق» في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين.

ونوه المجلس خلال اجتماعه بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية، التي عُقدت في إطار أول زيارة خارجية لترامب خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات.

وجدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في السنوات الأربع القادمة، بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار، أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي.

وأشاد بما اشتملت عليه كلمة ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية.

وثمن استجابة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها ولي العهد، لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، ويتطلع إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق.