الجيش الألماني يوسع نخبة وحدات القوات الخاصة البحرية

أعلنت البحرية الألمانية عن خطط لمضاعفة حجم قيادة قوات النخبة الخاصة بها (الضفادع البشرية).



وقالت البحرية الألمانية اليوم الجمعة إن الوحدات الانتقائية للغاية ستبلغ 600 جندي بحلول عام 2025. وسيعلن نائب الأدميرال فرانك لينسكي - نائب مفتش البحرية- البدء في تشكيل الوحدات الجديدة خلال مراسم لحلف اليمين يوم الأربعاء المقبل.



وتشكل وحدة الضفادع البشرية جزءا من قيادة القوات الخاصة الألمانية "كيه إس كيه"، ويمكن مقارنتها تقريبا بقوات البحرية الأمريكية أو القوات البحرية البريطانية الخاصة.



وعادة ما يتم تدريب أعضاء وحدات النخبة على الغوص والقفز بالمظلات والتعامل مع المتفجرات والسفن والقتال الفردي ومهارات أخرى. وتتمركز وحدة الضفادع البشرية في قاعدة "إكرنفورده" البحرية، على بعد حوالي 60 كيلومترا من الحدود الدنماركية، منذ عام 1974.



وتكلف البحرية الألمانية الوحدات بالحصول على معلومات أساسية في مناطق الأزمات والصراعات، وإنقاذ الرهائن، واستعادة السفن، واتخاذ إجراءات هجومية ضد تهديدات إرهابية، وتنفيذ عمليات سرية.