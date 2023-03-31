مدرب الإسماعيلي: الفوز على سموحة منحنا الثقة وأحارب خوف اللاعبين

أعرب حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي، عن سعادته بعد الفوز على سموحة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الجمل في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الحمد لله على هذا الفوز الثمين، والذي يُعد بمثابة دفعة قوية للاعبين، ويمنحنا الثقة في المباريات المقبلة، وأشكر اللاعبين على هذا الأداء الكبير الذي قدموه طوال المباراة".

وأضاف: "أضعنا العديد من الأهداف خلال المباراة، حيث عملنا على بعض نقاط الضعف في الفريق السكندري، لذلك كان الأداء بهذا الشكل، لأننا لا نعمل بشكل عشوائي، كما أننا كان لدينا أخطاء في الشوط الأول من المباراة، ونجحنا في معالجتها في الشوط الثاني".

وتابع: "بالتأكيد لدينا العديد من الضغوطات نتعرض لها بسبب موقف الفريق، ولكن نحاول اجتياز ذلك من أجل خروج الفريق من تلك الأزمة".

وأتم: "نعمل على تقليل هرمونات الخوف لدى اللاعبين، وتبديلها بهرمونات السعادة حتى يكون لها آثار إيجابية على اللاعبين في الملعب".