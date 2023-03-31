المفوضية الأوروبية: 5 ملايين شخص من أوكرانيا هاجروا إلى الاتحاد الأوروبي

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، إن 5 ملايين شخص من أوكرانيا هاجروا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني، إلى جانب الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أهمية إرساء أسس لتوجه مستدام موحد للهجرة الشرعية من خلال مبادرات مع الشركاء من دول الجوار.



وأضاف شيناس، خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم الجمعة، أن الهجرة الشرعية لها تأثير إيجابي من جميع النواحي، فهي تمنح الرغبين في الهجرة فرصة لتحسين ظروفهم المعيشية، بالتوازي مع توفير المزيد من العمال المهرة للبلدان المضيفة، والتي بدورها تعزز الاقتصاد للجميع.



وذكر أنه يجب العمل معًا على مكافحة الهجرة غير الشرعية من دول البحر الأبيض المتوسط.



فيم قال سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر، إن وضع آلية لتشجيع الهجرة الشرعية أمر في غاية الأهمية بالنسبة لمصر، خاصة أن تحويلات المصريين بالخارج هي المصدر الأول للعملات الأجنبية والتي تتجاوز 32 مليار دولار سنويًا.



ومن جهته، قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن المناقشات شملت أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر والمنطقة الأور ومتوسطية على جميع الجبهات، مع التركيز بشكل خاص على التعاون الاقتصادي والهجرة، مضيفًا أن نائب رئيس المفوضية، مسئول عن تعزيز أسلوب الحياة الأوروبية بما في ذلك ملف الهجرة، والأمن، والصحة، والتدريب والتعليم، والثقافة، والرياضة، والأديان.