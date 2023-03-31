رد سياسيون ديمقراطيون بارزون على لائحة الاتهام للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مؤكدين على المساواة أمام القانون.



وكتبت السيناتور، نانسي بيلوسي، الرئيسة السابقة لمجلس النواب، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) اليوم الجمعة "لا أحد فوق القانون، ولدى الجميع الحق في المحاكمة لإثبات البراءة. آمل أن يحترم الرئيس السابق بشكل سلمي النظام ، الذي يمنحه هذا الحق".



وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، أن ترامب يخضع لنفس القوانين، التي يخضع لها أي أمريكي آخر.



وأضاف شومر "لا يتعين أن يكون هناك أي نفوذ سياسي ولا ترويع أو لا تدخل في القضية. أشجع منتقدي ومؤيدي السيد ترامب على ترك العملية تمضي بسلام طبقا للقانون".



ومن المتوقع أن يتم استدعاء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء المقبل، في قضية قانونية غير مسبوقة، مما قد يعيد تشكيل المشهد السياسي الأمريكي، قبل الانتخابات التي تجرى العام المقبل،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وادعى ترامب أمس الخميس أنه "بريء تماما" وضحية "للاضطهاد السياسي"، وذلك بعد أن أصبح أول رئيس سابق في التاريخ الأمريكي يواجه لائحة اتهام جنائية بشأن دفع أموال لممثلة إباحية.



وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية أن الرئيس السابق، الذي يتحصن في ناديه بمنتجع مار لاجو بولاية فلوريدا، أعلن براءته في بيان مطول صدر بعد دقائق من ظهور تقارير مفادها أن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن تحقق في قضية مدفوعات مالية لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز صوتت لصالح توجيه لائحة اتهام جنائية ضده.



وقال ترامب، الذي يعتبر المرشح الرئيسي للحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة 2024، "الديمقراطيون كذبوا وخدعوا وسرقوا في هوسهم بمحاولة" النيل من ترامب "، لكنهم الآن فعلوا ما لا يمكن تصوره- اتهام شخص بريء تماما في القيام بتدخل سافر في الانتخابات".



ولم تُعرف على الفور الطبيعة الدقيقة للتهم الموجهة إلى ترامب.