الجوازات السعودية تواصل استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان

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تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.

وأكدت الجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل دخول ضيوف الرحمن من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

ونوهت بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة، وطلب المساعدة من موظفيها في المنافذ لأي خدمات أو استفسارات أو عبر مركز الاتصال الموحد (992) على مدار الساعة.