 الجوازات السعودية تواصل استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان - بوابة الشروق
الأحد 31 مارس 2024 6:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الجوازات السعودية تواصل استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان

الرياض - واس
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 5:45 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 5:45 م

تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.

وأكدت الجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل دخول ضيوف الرحمن من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

ونوهت بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة، وطلب المساعدة من موظفيها في المنافذ لأي خدمات أو استفسارات أو عبر مركز الاتصال الموحد (992) على مدار الساعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك