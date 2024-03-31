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إيطاليا: إصابة 25 شخصا إثر تسرب غاز خلال قداس في كنيسة شمال البلاد

روما - د ب أ
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 8:18 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 8:18 م

جرى نقل أكثر من 20 شخصا إلى مستشفيات إثر تسرب للغاز، خلال قداس في كنيسة بالقرب من مدينة تورينو شمال إيطاليا.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد إن الحادث وقع خلال الاحتفال بعيد الفصح في كنيسة في بلدة بونت كانافيزي يوم السبت المقدس، عندما شعر نحو 50 شخصا بالإعياء.

واتضح أن الغاز تسرب في حوالي الساعة 1030 مساء (2130 بتوقيت جرينتش) بسبب عطل في غلاية، وقامت قوات الإطفاء بإخلاء الكنيسة.

وذكرت صحيفة" لا ستامبا" أن خدمات الطوارئ فحصت معظم المصابين خارج الكنيسة بعد إلغاء القداس.

وقالت الصحيفة إنه تم نقل 25 شخصا، من بينهم قصر إلى مستشفيات قريبة بعد إصابتهم بالتسمم بأول أكسيد الكربون. وتلقى طفل واحد العلاج في غرفة تخفيف الضغط.

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