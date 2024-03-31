مصدر عسكري سوري: غارات إسرائيلية على شمال غرب دمشق

قال مصدر عسكري سوري، إن سرائيل شنت عدوانا جويا استهدف مساء اليوم الأحد شمال غربي دمشق.

وقال المصدر في بيان، "حوالي الساعة 30ر21 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق وأسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقال سكان شمال غرب العاصمة دمشق إنهم سمعوا عدة انفجارات قوية جداً في محيط بلدة جمرايا شمال غرب العاصمة دمشق، وأنهم شاهدوا اندلاع عدة انفجارات في محيط مركز البحوث العلمية.

وأضاف السكان لـ"د.ب.أ": "أنهم شاهدوا السنة النيران تندلع من مواقع استهدفت في محيط مدينة الديماس شمال غرب العاصمة على طريق دمشق بيروت".

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية إن "قوات الدفاع الجوي التابع للجيش السوري تصدت لعدة صواريخ ودمرت عددا منها في مناطق شمال غرب العاصمة، ويتم التدقيق بالمواقع التي تعرضت للقصف ومعرفة الاضرار المادية والبشرية".

وتعرض مركز البحوث العلمية التابع للجيش السوري لعدة غارات خلال السنوات الماضية كان اكثرها دماراً ما جرى خلال شهر مارس عام 2013، حيث تعرض لقصف شديد طال مستودعات للصواريخ.