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طالبان: احتجاز مواطنين أمريكيين بسبب انتهاك القوانين الأفغانية

د ب أ
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 1:35 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 1:35 م

أكد المتحدث باسم حكومة طالبان، اليوم الأحد، أن بعض المواطنين الأمريكيين، محتجزون في أفغانستان، لانتهاكهم قوانين البلاد.

وقال ذبيح الله مجاهد لقناة "طلوع" التلفزيوونية الأفغانية، إنه يفترض أن هناك مواطنين أمريكيين اثنين وأكد أيضا وجود محادثات مع مسئولين أمريكيين.

ولم يحدد مجاهد طبيعة الانتهاكات المزعومة، ولا هويات المحتجزين.

وأضاف مسئول طالبان أنه عندما يسافر مواطنون أجانب إلى أفغانستان، يجب أن يتبعوا القوانين الأفغانية وتابع "إذا انتهكوا القواعد، بالطبع، سيواجهون عواقب قانونية".

ومن غير المعروف عدد الأجانب المحتجزين في أفغانستان على وجه الدقة.

ولم يتم إطلاق سراح متطرف يميني نمساوي، إلا في نهاية فبراير الماضي، بعد تسعة أشهر من حبسه، وكانت طالبان قد اعتقلته بتهم التجسس.

وأطلقت طالبان سراح أربعة بريطانيين، احتجزتهم بسبب انتهاك القانون الأفغاني، في أكتوبر 2023، واعتذرت المملكة المتحدة عن أية انتهاكات.

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