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أعداد جريدة الشروق
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السعودية.. مركز الأرصاد يحذر من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض

الرياض - واس:
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 6:35 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 6:35 م

حذر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، تصحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وتشمل الحالة المناخية: "العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، ورماح، الأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر، والخرج، وحوطة بني تميم"، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتستمر الحالة حتى الحادية عشرة مساءً.

ودعا الدفاع المدني السعودي، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الواجبة في مثل هذه الظروف.

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