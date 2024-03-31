خفر السواحل القبرصي ينتشل 120 مهاجرا ويجلبهم إلى الشاطئ بعد إنقاذهم على الساحل الشرقي

قال متحدث باسم الشرطة القبرصية، إن خفر السواحل القبرصي انقذ حوالي 120 مهاجرا قبالة الساحل الشرقي للجزيرة اليوم الأحد، كانوا قد وصلوا على متن قاربين من لبنان.

وذكر المتحدث لراديو قبرص أن قوارب صيد وزوارق دورية خفر السواحل قاموا بانتشال المهاجرين إلى بر الأمان.

وقالت الشرطة إن عددا متزايدا من المهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا، وأضافت إنه يمكن رؤية قاربين آخرين لم يتم التعرف عليهما وهما على مسافة بعيدة وظهرا على شاشات رادار خفر السواحل، وهما يبحران من لبنان باتجاه قبرص.

وقالت السلطات إن جميع المهاجرين تم إيواؤهم في مخيم غرب العاصمة نيقوسيا، وجاء معظمهم من سوريا.

وتظهر إحصائيات الاتحاد الأوروبي أن قبرص سجلت حتى الآن أكبر عدد من طلبات اللجوء سنويا، مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى من حيث حجم السكان في السنوات الأخيرة.

وتعاني مراكز تسجيل واستقبال المهاجرين في الجزيرة من الاكتظاظ، لكن يجري توسيعها بمساعدة تمويل من الاتحاد الأوروبي.