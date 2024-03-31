 الجيش الأردني ينفذ 10 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الأردني ينفذ 10 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية

عمان (د ب أ)
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 2:33 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 2:33 م

نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الأحد، 10 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة ست دول.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، شاركت في تنفيذ العملية طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة للإمارات، وأربع طائرات تابعة للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لألمانيا، إضافة إلى طائرة تابعة لبريطانيا.

وطبقا للوكالة، "تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأردن على إدخال مزيد من المساعدات لسكان القطاع لمساعدتهم على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين".

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وحسب الوكالة، "ارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 65 إنزالاً جوياً أردنياً، و119 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول عربية وأجنية".


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