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ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من آبي أحمد تتصل بسبل دعم العلاقات في مختلف المجالات

الرياض - د ب أ
نشر في: الأحد 31 مارس 2024 - 5:20 م | آخر تحديث: الأحد 31 مارس 2024 - 5:20 م

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، رسالة خطية من رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بشأن العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم الأحد، نائب رئيس وزراء إثيوبيا تيميسجن تيرونه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت "واس"، أن وزير الخارجية السعودي بحث مع نائب رئيس وزراء إثيوبيا "سبل تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".

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