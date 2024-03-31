محافظ الغربية يكرم الفائزين ببطولة منطقة وسط الدلتا للخماسي الحديث

كرم محافظ الغربية اللاعبين الفائزين ببطولة منطقة وسط الدلتا للخماسي الحديث، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب المشاركة فى نهاية المنافسات.

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بطولة منطقة وسط الدلتا للخماسي الحديث بمشاركة 13 نادي رياضى ومركز شباب و280 لاعبا باستاد غزل المحلة الرياضي، بحضور النائب أحمد بلال البرلسي، المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد، الدكتور شادي عبد العزيز أمين الصندوق، الدكتور محمد البسطويسي، إسلام سلمان رئيس نادي 23 يوليو، لفيف من القيادات الرياضية.

وفي كلمته رحب محافظ الغربية بالحضور في قلعة الصناعة المصرية موجها التهنئة للجميع بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، والشكر لكافة قيادات الخماسي الحديث، ومسؤولي نادي غزل المحلة، ومعربا عن سعادته البالغة بتواجده مع الأبطال الصغار والرياضين ومشيرا إلى تطلاعات المحافظة الدائمة المنافسة في كل البطولات والوصول للنهائيات.

واختتم الحفل بإهداء دروع تذكارية لمحافظ الغربية ورئيس الاتحاد ورئيس المنطقة تقديرا لجهودهم المبذوله.

تضمنت المنافسات فى بطولة منطقة وسط الدلتا للخماسي الحديث، مسابقات فى الجرى والسباحة والرماية " ليزر رن"، بمشاركة 13 نادى رياضي، ومركز شباب، ومن بين الأندية الرياضية ومراكز الشباب المشاركة في البطولة طنطا، غزل طنطا، سيتى كلوب طنطا، سيجر، العبد الرياضي، 23 يوليو، بلدية المحله، المنصورة، شرنقاش، أولمبياد دمياط، مركز شباب دمياط الجديدة، المستقبل، هيئة ميناء دمياط، بالإضافة إلى مشاركة عدد 280 لاعبا من جميع الأعمار.