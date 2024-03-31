إزالة 4 تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ حملات لإزالة 4 حالات تعدي بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مركزي ومدينتي الحسينية والقرين، مشيرًا إلى تطبيق القانون على المخالفين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وقال محافظ الشرقية، في بيان اليوم، إنه قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون؛ سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص.

وأشار محافظ الشرقية، إلى تنفيذ حملات لإزالة التعديات المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.