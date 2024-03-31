نتائج أولية تظهر تقدم المعارضة التركية في الانتخابات المحلية بإسطنبول

ذكرت قناة (إن.تي.في) ومحطات إذاعية تركية، اليوم الأحد، أن فرز الأصوات الرسمي الجزئي أظهر تقدم أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الحالي ومرشح حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، في انتخابات رئاسة بلدية المدينة.



وأوضحت القناة أن إمام أوغلو حصل على 49.09% من الأصوات بعد فرز 3.67% من صناديق الاقتراع. وحصل مراد قوروم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 42.83%.



من جانبه، قال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الحالي ومرشح حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، إنه "سعيد للغاية" بالنتائج الأولية لانتخابات رئاسة البلدية في أكبر مدينة في البلاد، مع فرز ما يقرب من 40% من الأصوات، وفقا لوكالة رويترز.



من جهة أخرى، أعلن رئيس بلدية أنقرة الحالي منصور ياواش والذي يخوض الانتخابات عن حزب الشعب الجمهوري أيضا فوزه وفقا للنتائج الأولية، التي أظهرت تقدمه على منافسه من حزب العدالة والتنمية الحاكم بنحو 20%.