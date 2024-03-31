استطلاع: حزب المحافظين البريطاني يواجه هزيمة تاريخية أمام حزب العمال

يواجه حزب المحافظين البريطاني أسوأ نتيجة له في الانتخابات، حيث من المتوقع أن يحصل حزب العمال على أكثر من 70% من المقاعد في الانتخابات العامة المقبلة، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة "سورفيشن" لاستطلاعات الرأي لصالح مجموعة "بيست فور بريتين".

وربما يفوز حزب المحافظين بـ98 مقعدا فقط في مجلس العموم، مقابل ما يصل إلى 468 مقعدا لحزب العمال، وفقا للاستطلاع الذي شارك فيه 15 الف شخص ونشر في صحيفة "صنداي تايمز".

وأظهر أن رئيس الوزراء ريشي سوناك يمكن أن يخسر دائرته الانتخابية كما أن حزبه لن يفوز بأي مقعد في اسكتلندا أو ويلز.

وسيكون هذا الانتصار الساحق هو أكبر هزيمة لحزب المحافظين على الإطلاق ويتجاوز فوز حزب العمال بقيادة توني بلير بـ418 مقعدا مقابل 165 مقعدا للمحافظين بقيادة جون ميجور في انتخابات عام 1997، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكان استطلاع رأي كبير أجرته مؤسسة يوجوف في بريطانيا في يناير الماضي، قد أشار أيضا إلى أن المحافظين البريطانيين في طريقهم إلى هزيمة انتخابية على غرار عام 1997.