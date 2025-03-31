نتنياهو يختار رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي

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عين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، رغم الاحتجاجات القوية ضد عزل الرئيس الحالي وانتظار قرار معلق في المحكمة العليا.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، اختيار القائد البحري المتقاعد إيلي شارفيت ليحل محل رونين بار.

وأثار قرار نتنياهو بعزل بار في وقت سابق من الشهر الجاري مظاهرات حاشدة. ومن حينها أصدرت المحكمة العليا أمرا بتعليق عزله فيما تدرس قانونية الخطوة.

واستشهد نتنياهو بـ"قلة الثقة" في بار كسبب لإقالته، وسط توترات قائمة منذ فترة طويلة بين الاثنين.

ويحقق جهاز الأمن الداخلي في المقربين من نتنياهو في صلات مزعومة بقطر التي تتوسط في مفاوضات غير مباشرة مع حماس.

واجه نتنياهو أيضا نقدا عقب تحقيق أجراه شين بيت في الإخفاقات الأمنية التي سمحت بحدوث هجوم السابع من أكتوبر 2023، على إسرائيل وما تلاه من الحرب الجارية في غزة.

ورغم أمر المحكمة العليا، فقد سمحت للحكومة بإجراء مقابلات مع خلفاء محتملين، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل. والتقى نتنياهو سبعة مرشحين. وسوف تراجع لجنة تعيين شارفيت قبل عرضه على الحكومة للحصول على موافقتها.